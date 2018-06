Berlin (AFP) Die zunehmende Vernetzung von Wirtschaft und Gesellschaft über das Internet wird im Bundestag künftig intensiver behandelt: Am Donnerstag soll das Parlament den neuen Ausschuss "Digitale Agenda" offiziell ins Leben rufen. Die 16 Mitglieder - sieben aus der Union, fünf aus der SPD und je zwei von Grünen und Linken - wollen sich unter anderem mit dem Breitbandausbau, der besseren Förderung von Gründern aus dem IT-Bereich und der Sicherheit im Internet befassen, wie der designierte Ausschussvorsitzende Jens Koeppen (CDU) am Mittwoch in Berlin erläuterte.

