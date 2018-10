Berlin (AFP) Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr kräftig wachsen. In ihrem am Mittwoch vorgelegten Jahreswirtschaftsbericht geht die schwarz-rote Bundesregierung von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,8 Prozent in 2014 aus. Im kommenden Jahr wird die Konjunktur demnach mit 2,0 Prozent sogar noch stärker anziehen. 2013 hatte die deutsche Wirtschaft nur um 0,4 Prozent zugelegt.

