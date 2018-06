Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in Moskau erwartet. Steinmeier werde "in intensiven politischen Konsultationen" mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow die "gesamte Bandbreite" aktueller Themen besprechen, sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer am Mittwoch in Berlin. Die Situation in der Ukraine werde dabei ein wichtiges Thema sein. Weitere Themen sollen die Lage in Syrien und im Iran sein.

