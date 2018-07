Los Angeles (dpa) - Jake Gyllenhaal (33, "Prisoners") und Josh Brolin (45, "Gangster Squad") erhalten mit der britischen Schauspielerin Emily Watson (47, "Die Bücherdiebin") Verstärkung für das Bergsteigerdrama "Everest".

Wie das Filmportal "TheWrap.com" berichtet, soll Watson eine Camp-Betreuerin spielen, die sich um die Bergführer und deren Kunden kümmert. Der isländische Regisseur

Baltasar Kormákur ("2 Guns", "Contraband") will in Nepal am Fuße des höchsten Bergs der Welt drehen. Weitere Aufnahmen sind in den italienischen Dolomiten und in Studios in Rom und London geplant.

Die Story beruht auf der tragischen Klettersaison im Jahr 1996,

als acht Bergsteiger, unter ihnen der neuseeländische Everest-Experte

Rob Hall, in einem Sturm am Mount Everest ums Leben kamen. Gyllenhaal soll den amerikanischen Bergführer Scott Fischer mimen, Brolin den Kletterer Beck Weathers, der die Expedition mit schweren Erfrierungen überlebte. Jason Clarke ("Zero Dark Thirty") ist für die Rolle von Hall vorgesehen.