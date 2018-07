Berlin (dpa) - Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff ("Die Blechtrommel") widmet seinen neuen Film "Diplomatie" dem dramatischen Ringen um Paris im August 1944.

"Eigentlich hatte ich nie wieder einen Film über den Zweiten Weltkrieg und die Nazis machen wollen", gestand der 74-Jährige der Nachrichtenagentur dpa vor der Berlinale-Premiere am Mittwochabend. "Aber ich liebe Paris. Es ging um eine Herzensangelegenheit, da konnte ich nicht Nein sagen."

In dem Film soll General Dietrich von Choltitz im Auftrag Hitlers Paris dem Erdboden gleichmachen. In einem spannenden Psychoduell verhindert ein schwedischer Diplomat in letzter Minute die Katastrophe.