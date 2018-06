London (dpa) - Trotz mehrerer guter Chancen in der zweiten Halbzeit ist der FC Arsenal in der englischen Premier League gegen den kriselnden Meister Manchester United nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

Die Mannschaft der drei deutschen Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker, Mesut Özil und Lukas Podolski hat es dadurch verpasst, den FC Chelsea am 26. Spieltag wieder von der Tabellenspitze zu verdrängen. Podolski kam nicht zum Einsatz.

Die Blues bleiben trotz des 1:1 bei West Bromwich Albion am Dienstag mit 57 Zählern vorne. Es folgen Arsenal (56), Manchester City (54) und der FC Liverpool (53). Die Reds kamen bei Schlusslicht FC Fulham zu einem glücklichen 3:2 (1:1).

Die Partien ManCity gegen AFC Sunderland und FC Everton gegen Crystal Palace sind wegen des schlechten Wetters auf der Insel und damit einhergehenden Unwetterwarnungen abgesagt worden. ManCity teilte mit, die Sicherheit der Fans könne nicht garantiert werden. Beide Matches wurden auf einen unbestimmten Termin verschoben.

Nach einer schwachen ersten Hälfte drängte Arsenal im zweiten Durchgang gegen ManUnited auf das erste Tor, doch alle Möglichkeiten blieben ungenutzt. Bei einem Kopfball von Laurent Koscielny rettete Valencia (63.) auf der Linie. Von den Gästen war bis auf einen Konter nichts mehr zu sehen - der hätte beinahe zum Erfolg geführt, doch Arsenal-Keeper Wojciech Szczesny parierte den Kopfball von Robin van Persie glänzend.

Pech hatte Fulham. Nach starkem Beginn raubte Steven Gerrard den Gastgebern im Craven Cottage in der Nachspielzeit einen möglichen Punkt. Fulham ging mit Lewis Holtby in der ersten Elf durch ein Eigentor von Liverpools Kolo Touré (8.) in Führung. Doch Daniel Sturridge (41.) traf noch vor der Pause zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang brachte Kieran Richardson (63.) Fulham erneut in Front, doch Philippe Coutinho (72.) und Gerrard (90.+1) drehten das Duell.

In den weiteren Partien feierte Tottenham Hotspur einen 4:0 (1:0)-Erfolg bei Newcastle United. Emmanuel Adebayor (19./82.), Paulinho (53.) und Nacer Chadli (88.) trafen für die Spurs. Stoke City und Swansea City trennten sich 1:1 (1:0). Peter Crouch traf in der 17. Minute für Stoke, Chico Flores glich aus (52.).