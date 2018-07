Teheran (SID) - Vier Mitglieder der iranischen Frauenfußball-Nationalmannschaft sind vom heimischen Verband suspendiert worden. Der Grund: Bei den Aktiven handelt es sich um Männer, die auf eine Geschlechts-Umwandlung warten.

Ahmad Haschemian, Vorsitzender des medizinischen Komitees des iranischen Fußball-Verbandes, stellte den Verbannten allerdings eine Rückkehr in die Frauen-Auswahl in Aussicht. "Wenn diese Leute ihre Probleme durch eine Operation gelöst haben und die medizinischen Tests bestehen, werden sie die Möglichkeit haben, in den Frauen-Fußball zurückzukehren", sagte Haschemian dem englischen Boulevardblatt The Sun.

Mittlerweile müssen sich alle Fußballerinnen in dem muslimischen Land einem Geschlechtstest unterziehen, bevor sie einen Kontrakt bei einem Klub unterschreiben. Sieben Profis wurden deshalb bereits bestehende Verträge gekündigt. Die Mediziner kommen meist unangekündigt auf das Trainingsgelände und führen die Untersuchungen durch.