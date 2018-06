München (dpa) - Der Deutsche Städtetag fordert ein Reiseverbot für gewalttätige Fußballfans an Spieltagen. Die Kommunen schlagen vor, die Anreise polizeibekannter Schläger zu Auswärtsspielen zu verhindern. Deshalb sollten sich bekanntermaßen gewaltbereite Fans am Tag von Auswärtsspielen bei der Polizei melden müssen. Damit würde verhindert, dass sie überhaupt in die Nähe des Stadions kommen, sagte die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Eva Lohse nach einer Sitzung der Städtetags-Spitze in München. Außerdem fordern die Städte Schnellprozesse gegen Schläger.

