London (AFP) Nach schweren Regenfällen im Südwesten Englands sind etliche Dörfer und Ortschaften von den Fluten der Themse überschwemmt worden. Teile der Region um London glichen am Dienstag einer Lagunenlandschaft, mehr als tausend Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Premierminister David Cameron sagte eine für nächste Woche geplante Reise nach Israel und in die Palästinensergebiete ab. Nicht sei "wichtiger, als diese Überschwemmungen in den Griff zu bekommen," sagte er.

