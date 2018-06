Tokio (AFP) Aus Dankbarkeit für die Solidarität nach dem gewaltsamen Tod ihres Besitzers bietet eine japanische Restaurantkette drei Tage lang allen ihren Kunden Gutscheine für ein kostenloses Essen an. Die Gutscheine würden von Donnerstag bis Samstag ausgegeben und seien bis Dezember gültig, teilte die auf Teigtaschen spezialisierte Kette "Gyoza no Ohsho" am Mittwoch mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.