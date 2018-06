Tokio (AFP) Der japanische Autobauer Toyota hat weltweit 1,9 Millionen Wagen vom Typ Prius zurück in die Werkstätten gerufen. Grund sei ein Problem mit dem Hybrid-Antrieb, was zu einem Ausfallen des Motors bei der Fahrt führen könne, teilte Toyota am Mittwoch mit. Betroffen sei die aktuelle Modellreihe, die seit 2009 gebaut wird.

