Berlin (dpa) – Bundeswehr-Generalinspekteur Volker Wieker hat keine Sicherheitsbedenken gegen einen Einsatz deutscher Soldaten in Somalia. "Man muss jetzt nicht unbedingt ein Bedrohungsszenario zeichnen, das uns den Schlaf raubt": Das sagte Wieker bei einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Wieker wies darauf hin, dass die EU-Ausbildungsmission in der somalischen Hauptstadt Mogadischu im gut geschützten Bereich des Flughafens stattfindet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.