Berlin (dpa) - Weil der umstrittene Rap-Musiker Bushido einen Fan geschlagen haben soll, muss er vor Gericht erscheinen. Bushido (35) soll den Mann im Mai 2013 mit einem Schuh geprügelt haben.

Am 20. Februar verhandelt das Amtsgericht Berlin-Tiergarten gegen ihn wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch sagte. Fünf Fans von Bushido tauchten am 19. Mai 2013 vor dessen Wohnhaus in Berlin-Lichterfelde auf.

Laut Anklage kam es vor der Haustür zu einem Streit. Ein Begleiter des Sängers soll einen der Besucher niedergeschlagen haben. Bushido habe daraufhin mit einem Schuh auf den Fan eingeschlagen.