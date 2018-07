London (dpa) - Hollywood-Star George Clooney (52) ist froh über seine Alternative zum Schauspielern.

"Du musst einen Reserve-Job haben, für den Fall, dass die Menschen dich nicht mehr vor der Kamera sehen wollen", sagte Clooney am Rande der London-Premiere seines Films "The Monuments Men" am Dienstag dem Nachrichtenportal "Sky News". Wenn man älter werde, müsse man sich auf die schwieriger werdende Rollensuche vorbereiten. "Aber Regie führen ist etwas, das ich seit Jahren mache und es ist etwas, das ich genieße." Clooney war in der Arzt-Serie "Emergency Room" bekannt geworden und bekam für "Syriana" einen Oscar als bester Nebendarsteller. So führte er unter anderem auch bei "The Monuments Men" Regie.

Bericht Sky News