München (dpa) - Der Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer ("Vaterfreuden") kämpft gerne mit seiner vierjährigen Tochter. "Greta fordert mich zur Zeit dauernd zum Ringen heraus; wir machen fast jeden Abend eine Runde Wrestling", sagte der 32-Jährige der Zeitschrift "Eltern".

"Klar, dass ich sie gewinnen lasse." Auf die Frage, was er in der Familienpolitik ändern würde, wenn er Bundeskanzler wäre, antwortete er: "Kindertheater für alle! In meiner Kindheit in der DDR waren wir jede Woche mit dem Kindergarten in einer Vorstellung. Das würde ich sofort wieder einführen."