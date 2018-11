Sotschi (dpa) - Für die deutsche Olympia-Mannschaft begann der fünfte Wettkampftag bei den Winterspielen von Sotschi mit einer kleinen Enttäuschung. Kombinations-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch verpasste in der Abfahrt eine weitere Medaille klar.

Der Skirennfahrerin vom SC Partenkirchen fehlte als 13. über eine Sekunde zu Edelmetall. Erstmals gab es zwei zeitgleiche Alpin-Olympiasiegerinnen. Die Schweizerin Dominique Gisin und Tina Maze aus Slowenien durften gemeinsam feiern.

Auf Gold-Kurs liegt Topfavorit Eric Frenzel im olympischen Einzelwettbewerb der nordischen Kombination. Der 25-jährige Weltcup-Spitzenreiter belegte im Springen von der Normalschanze mit einem Satz auf 103 Meter Platz eins und geht mit einem Vorsprung von sechs Sekunden auf den Japaner Akito Watabe in den 10-Kilometer-Langlauf um 13.30 Uhr MEZ. Auch Frenzels Teamkollegen überzeugten: Tino Edelmann belegte den fünften Rang, Johannes Rydzek wurde Zwölfter, Fabian Riessle 19.

Die deutschen Curler kassierten die dritte Niederlage im dritten Spiel. Das Team von Skip John Jahr verlor gegen Norwegen mit 5:8 und hat damit nur noch geringe Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Gegen die Silbermedaillengewinner von Vancouver hielten die Hamburger das Match nach einem schlechten Start bis zum Schluss offen.

Wieder versöhnliche Töne schlug Rodlerin Tatjana Hüfner an. Die Silbermedaillen-Gewinnerin hatte sich am Vorabend nach der Entscheidung der Damen kritisch über den deutschen Verband geäußert. Am Mittwoch betonte sie, dass sie ihre Aussagen nicht als Attacke gegen Olympiasiegerin Natalie Geisenberger verstanden wissen wolle. "ich gönne ihr den Erfolg. Sie war definitiv die Beste und hat verdient Gold gewonnen", sagte die 30-Jährige im Deutschen Haus. Zugleich bekräftigte die Vancouver-Olympiasiegerin aber ihre Vorwürfe. Zwischen den vier deutschen Rodel-Stützpunkten sei die Personalpolitik "ziemlich unausgeglichen".

Im deutschen Biathlon-Lager wurde das Debakel der Damen im Verfolgungsrennen aufgearbeitet. Keine der vier Starterinnen war am Dienstag in den Top 25 gelandet, dennoch will Chefbundestrainer Uwe Müssiggang seine Olympia-Ziele nicht korrigieren. "Wir wollen weiter um Medaillen kämpfen. Das Vermögen dazu haben wir", sagte der 62-Jährige der Nachrichtenagentur dpa.

Deutsche Olympia-Athleten

Medaillenspiegel

Zeitplan