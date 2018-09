Krasnaja Poljana (dpa) - Topfavorit Eric Frenzel hat bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi die Goldmedaille im Einzelwettbewerb der nordischen Kombination gewonnen.

Der 25-Jährige siegte nach einem Sprung von der Normalschanze und dem 10-Kilometer-Langlauf vor dem Japaner Akito Watabe. Mit seiner entscheidenden Attacke kurz vor dem Stadion setzte sich Frenzel von seinem Widersacher ab und machte das erste deutsche Kombinations-Gold seit Georg Hettichs Triumph 2006 in Turin perfekt. Bronze holte der Norweger Magnus Krog.

"Es ist genau so gelaufen wie erhofft. Großartig!", jubelte Bundestrainer Hermann Weinbuch über den Triumph seines Vorzeige-Athleten Frenzel. Den Grundstein zum Gold-Gewinn hatte der Bronzemedaillengewinner mit der Mannschaft von Vancouver mit einem Satz auf 103 Meter von der Schanze gelegt. "Ein Hund ist er schon, so einen rauszuhauen", lobte Weinbuch. Und auch DOSB-Präsident Alfons Hörmann war angetan von Frenzels Dynamik auf der Schanze: "Ein Supersprung. Er hat gezeigt, dass er in Topform ist."

Auch die anderen deutschen Kombinierer belegten Plätze unter den Top Ten. Johannes Rydzek kam mit 17 Sekunden Rückstand als Sechster ins Ziel. Fabian Riessle wurde Achter vor Tino Edelmann.