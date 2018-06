Sotschi (SID) - Die US-Snowboarderin Kaitlyn Farrington hat bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi Gold in der Halfpipe gewonnen. Die 24 Jahre alte WM-Vierte setzte sich im Finale der besten zwölf Starterinnen mit 91,75 Punkten knapp vor Vancouver-Olympiasiegerin Torah Bright aus Australien durch, die 91,50 Zähler für den besseren ihrer beiden Läufe erhielt. Bronze sicherte sich Farringtons Teamkameradin Kelly Clark (90,75), die vor zwölf Jahren in Salt Lake City Gold gewonnen hatte.

Deutsche Snowboarderinnen hatten sich zum vierten Mal in Folge nicht für diese Disziplin qualifiziert. Premierensiegerin war 1998 in Nagano die Pforzheimerin Nicola Thost.