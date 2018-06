Moskau (AFP) In russischen Gefängnissen sitzen laut dem Generalstaatsanwalt des Landes tausende unschuldig Verurteilte. "Über die letzten drei Jahre sind 14.261 Menschen unrechtmäßig vor Gericht gestellt worden", sagte Generalstaatsanwalt Juri Tschaika am Mittwoch vor Abgeordneten des Unterhauses in Moskau laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti. "Menschen verbringen Jahre in Haft ohne jede rechtliche Grundlage." In der gleichen Zeit seien 4600 Menschen illegal inhaftiert worden.

