Genf (AFP) Nach dem Schweizer Volksentscheid zur Begrenzung der Zuwanderung will die Regierung in Bern bis zum Jahresende einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Wie die Regierung am Mittwoch mitteilte, soll zunächst aber bis Ende Juni ein Konzept zur Umsetzung der beim Volksentscheid beschlossenen Maßnahmen erarbeitet werden. Die Regierung beauftragte außerdem das Außenministerium, umgehend Kontakt zur EU und den Mitgliedstaaten aufzunehmen.

