Madrid (AFP) Ein Mitglied der berüchtigten Pink-Panther-Diebesbande, der wegen eines spektakulären Juwelenraubs in Dubai gesucht wurde, ist nahe Madrid festgenommen worden. Der 33-jährige Serbe Borko Ilincic habe zu den Einbrechern gehört, die im Jahr 2007 in einem Einkaufszentrum von Dubai dutzende Schmuckstücke gestohlen hatten, teilte die spanische Polizei am Mittwoch mit. Das Diebesgut hatte einen Wert von mehreren Millionen Euro. Laut der Polizei handelte es sich um "einen der berühmtesten Einbrüche der Geschichte".

