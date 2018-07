Johannesburg (AFP) Zum Schutz vor Wilderern sollen bis zu hundert Nashörner aus Südafrika ins Nachbarland Botsuana gebracht werden. Wie die beiden Tierschutzorganisationen &Beyond und Great Plains Conservation am Mittwoch mitteilten, sollen die Tiere voraussichtlich 2015 eingefangen und nach einem "sicheren" Transport in Botsuana wieder freigelassen werden. Dort sollen die Nashörner von Wilderei-Experten beobachtet werden, außerdem sollen sie markiert und mit Chips ausgestattet werden.

