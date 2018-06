Doha (SID) - Die an Position sechs gesetzte Angelique Kerber (Kiel) und Annika Beck (Bonn) haben das Achtelfinale des WTA-Turniers in Doha erreicht. Die deutsche Nummer eins Kerber setzte sich in 1:32 Stunden mit 7:6 (7:4), 6:4 gegen Karolina Pliskova (Tschechien) durch. Nächste Gegnerin der Weltranglisten-Neunten bei der mit 2,4 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung ist Ana Ivanovic (Serbien/Nr. 9) oder die Tschechin Klara Zakopalova.

Die 19-jährige Beck hatte zuvor bereits den Sprung in die Runde der letzten 16 geschafft. Die Nummer 55 der Welt besiegte die Qualifikantin Zwetana Pironkowa (Bulgarien) in 2:16 Stunden mit 6:7 (5:7), 6:2, 6:2. Im Achtelfinale wartet nun Simona Halep (Rumänien/Nr. 7) oder die Estin Kaia Kanepi.

Andrea Petkovic (Darmstadt) war in der ersten Runde des Turniers im Emirat Katar ebenso gescheitert wie Mona Barthel (Bad Segeberg), die das deutsche Duell mit Beck verloren hatte.

Die 26-jährige Kerber hatte am Wochenende mit zwei Einzelsiegen großen Anteil am Halbfinal-Einzug des Fed-Cup-Teams gehabt. Die DTB-Auswahl von Bundestrainerin Barbara Rittner hatte sich mit 3:1 gegen Gastgeber Slowakei in Bratislava durchgesetzt.