Halle (dpa) - Ein Mann ist bei einer Massenkarambolage auf der A 9 gestorben. Fünf weitere Menschen wurden schwer, vier leicht verletzt. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhren am Nachmittag sechs Fahrzeuge zwischen Droyßig und Naumburg ineinander, wie eine Polizeisprecherin in Halle sagte. Ein Auto habe gebrannt. In den Unfall waren den Angaben zufolge zwei Lastwagen verwickelt, darunter ein Gefahrguttransporter. Aus dem Fahrzeug sei aber keine Ladung ausgetreten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.