Bagdad (AFP) Die Gewalt in der irakischen Provinz Anbar westlich von Bagdad hat in den vergangenen sechs Wochen bis zu 300.000 Menschen in die Flucht getrieben. Die Menschen hätten wegen der unsicheren Lage rund um die Städte Falludscha und Ramadi ihre Heimat verlassen, 50.000 Familien seien betroffen, erklärte das UN-Flüchtlingswerk (UNHCR) am Dienstag. Die meisten von ihnen seien in abgelegenere Orte der Provinz geflohen, etwa 60.000 Menschen hätten sich aber in anderen Provinzen in Sicherheit gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.