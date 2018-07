New York (AFP) Die Botschafter der 15 Mitgliedsstaaten des UN-Sicherheitsrates haben erstmals über eine geplante Resolution zur humanitären Lage in Syrien gesprochen. Bei dem informellen Meinungsaustausch habe es zunächst allerdings keine Annäherung gegeben, verlautete am Dienstag (Ortszeit) aus Diplomatenkreisen in New York. Sowohl Russland als auch die westlichen Staaten seien auf ihren gegensätzlichen Standpunkten verblieben.

