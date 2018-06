Washington (AFP) 50 Jahre nach dem ersten US-Konzert der vier Pilzköpfe aus Liverpool ist die Beatlemania für kurze Zeit nach Washington zurückgekehrt. Rund 3000 meist deutlich angegraute Fans füllten am Dienstagabend das legendäre Coliseum, in dem die Beatles am 11. Februar 1964 unerwartete Erfolge feierten. Die Lieder waren die alten, die Fans teilweise auch, selbst das Vorprogramm wurde wie vor einem halben Jahrhundert von Rockmusiker Tommy Roe gestaltet. Nur die Band war eine Kopie - darüber konnten selbst die Originalkostüme und Haarschnitte von "Beatlemania Now" nicht hinwegtäuschen.

