Washington (AFP) Die Menschen im Süden und Nordosten der USA haben sich am Mittwoch für einen weiteren schweren Wintersturm gerüstet. In Texas, Louisiana, Alabama und Mississippi behinderte Eisregen den Verkehr. In Georgia waren dem Nachrichtensender CNN zufolge mehr als 54.000 Menschen ohne Strom, weil gefrierender Regen die überirdischen Leitungen zum Einsturz brachte. Laut der Internetseite flightaware.com fielen mindestens 2700 Flüge aus.

