Kairo (AFP) Archäologen haben in der ägyptischen Tempelstadt Luxor eine 3600 Jahre alte Mumie entdeckt. Ihr mit Federzeichnungen verzierter, rund zwei Meter langer und 50 Zentimeter breiter Holzsarkophag sei noch immer in gutem Zustand, teilte das ägyptische Antikenministerium am Donnerstag mit. Die originale Farbgebung des Sarkophags aus der 17. Dynastie (1600 Jahre v. Chr.) seien ebenfalls erhalten geblieben. Besitzer des kostbaren Sarges könnte nach vorläufiger Begutachtung der Hieroglyphen-Inschrift "ein wichtiger Staatsmann" gewesen sein.

