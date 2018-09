Kabul (AFP) Ungeachtet des heftigen Widerstands der USA hat Afghanistan 65 mutmaßliche Taliban-Kämpfer freigelassen. "Die 65 Gefangenen haben das Bagram-Gefängnis am Morgen verlassen", sagte Behördenvertreter Abdul Schukor Dadras am Donnerstag in Kabul der Nachrichtenagentur AFP. Die US-Regierung hatte die Männer als "gefährliche Personen" bezeichnet und vehement vor ihrer Freilassung gewarnt.

