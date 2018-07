Kabul (AFP) Die afghanischen Behörden haben mit der Freilassung von 65 mutmaßlichen Taliban-Kämpfern die USA gegen sich aufgebracht. Die Häftlinge verließen am Donnerstagmorgen nach offiziellen Angaben das Gefängnis in Bagram. Die US-Botschaft in Kabul kritisierte die Freilassung als "zutiefst bedauerliche" Entscheidung, auch die NATO zeigte sich "tief besorgt".

