Brüssel (AFP) Vor der für Donnerstagabend geplanten Abstimmung über Sterbehilfe für Kinder in Belgien haben im Parlament in Brüssel Befürworter und Gegner ihre Positionen noch einmal bekräftigt. "Es geht nicht darum, die Sterbehilfe wem auch immer aufzudrängen", sagte die Sozialistin Karine Lalieux. Vielmehr solle unheilbar kranken Kindern ermöglicht werden, ihre Qualen abzukürzen, sagte Lalieux in der Parlamentsdebatte am Mittwochabend.

