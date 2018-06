Brasília (AFP) Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen tausenden demonstrierenden Bauern und der Polizei in Brasilien sind mindestens 42 Menschen verletzt worden. Die Sicherheitskräfte setzten am Mittwoch in Brasília Tränengas und Gummigeschosse ein, um die Kundgebung zu beenden, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Präsidentin Dilma Rousseff kam zu Gesprächen mit Vertretern der Landlosenbewegung zusammen, die vier Monate vor dem Auftakt der Fußballweltmeisterschaft auf mehr Rechte pochen.

