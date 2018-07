Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) stellt heute im Bundestag die Konjunkturaussichten für Deutschland vor. In einer Regierungserklärung wird der SPD-Chef die Eckpunkte des neuen Jahreswirtschaftsberichts erläutern.

Die deutsche Wirtschaft steuert aus Sicht der Regierung im laufenden Jahr auf einen Beschäftigungsrekord zu.

Der Bundestag berät auch über den geplanten Untersuchungsausschuss zur Affäre um den US-Geheimdienst NSA. Koalition und Opposition sind sich allerdings noch uneinig über den Untersuchungsauftrag.

Beide Seiten haben jeweils einen Antrag dazu vorgelegt. Die Papiere ähneln sich in weiten Teilen, setzen jedoch an einigen Stellen unterschiedliche Akzente. Beide Anträge werden nun diskutiert, anschließend gehen sie zur weiteren Beratung an den Geschäftsordnungsausschuss.