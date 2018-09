Peking (AFP) Für Chinas Mondfahrzeug "Yutu" gibt es offenbar doch noch Hoffnung: Der ferngesteuerte Rover sei "noch am Leben", sagte ein Sprecher der chinesischen Mondmission, Pei Zhaoyu, am Donnerstag der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Es gebe daher noch eine Chance, das "Jadekaninchen" zu retten. Am Mittwoch hatte die staatliche Nachrichtenagentur China News Service (CNS) gemeldet, dass die Raumfahrtbehörde das Mondfahrzeug bereits aufgegeben habe, weil die volle Funktionsfähigkeit nicht wieder hergestellt werden könne.

