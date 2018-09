Brüssel (AFP) Der Kommandeur des EU-Militäreinsatzes in Zentralafrika arbeitet nach eigenen Worten "mit Hochdruck" an der Planung der Mission, steht aber noch vor einer Reihe offener Fragen. Das Ziel sei, "so schnell wie möglich" Soldaten in die zentralafrikanische Hauptstadt Bangui zu entsenden, sagte der französische General Philippe Pontiès am Donnerstag in Brüssel. In der jetzigen Phase gebe es aber noch "viele unbekannte" Faktoren.

