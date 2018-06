Brüssel (AFP) EU-Kommissionschef José Manuel Barroso hat nach dem Referendum in der Schweiz zur Begrenzung der Zuwanderung Lösungsvorschläge von der Regierung in Bern gefordert. "Die Schweiz muss mit Lösungen kommen, nicht ich oder die Kommission", sagte Barroso am Donnerstag in Brüssel. Eins müsse jedoch klar sein: "Wir werden nicht über das Prinzip der Freizügigkeit verhandeln."

