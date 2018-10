Brüssel (AFP) Im Konflikt um den umstrittenen Genmais 1507 haben sich zwölf EU-Staaten mit einem Brief an die EU-Kommission gewandt, um doch noch eine Anbauzulassung zu verhindern. "Die Kommission ist noch immer in der Lage, den Vorschlag (für eine Zulassung) zurückzuziehen, heißt es in dem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Schreiben an den zuständigen EU-Gesundheitskommissar Tonio Borg. Die Erfolgsaussichten der Initiative dürften jedoch gering sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.