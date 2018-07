Brüssel (AFP) Als letzte große Parteienfamilie hat die konservative Europäische Volkspartei (EVP) offiziell das Auswahlverfahren ihres Spitzenkandidaten für die Europawahl gestartet. Am Donnerstag begann die Bewerbungsfrist für den Posten der EVP, zu der auch CDU und CSU gehören. Der Spitzenkandidat soll auf einem Parteitag am 6. und 7.März in Dublin nominiert werden.

