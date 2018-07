Berlin (AFP) Hebammenverbände befürchten angesichts der Entwicklung auf dem Versicherungsmarkt das Aus für freiberuflich tätige Hebammen in Deutschland. Ab Sommer 2015 hätten diese nämlich keine Haftpflichtversicherung mehr, erklärten der Deutsche Hebammenverband (DHV) und der Bund freiberuflicher Hebammen (BfHD) am Donnerstag in Berlin. Dies bedeute das Aus für die Versorgung mit freiberuflichen Hebammenleistungen.

