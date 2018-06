Brüssel (AFP) NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat die Freilassung von 65 mutmaßlichen Talibankämpfern in Afghanistan als "großen Rückschritt" für die Rechtsstaatlichkeit in dem Land kritisiert. "Ich bin ernsthaft besorgt über die Entscheidung", erklärte Rasmussen am Donnerstag in Brüssel. Die Freigelassenen seien mutmaßlich an der Tötung und Verwundung afghanischer Zivilisten sowie Sicherheitskräften und Soldaten der NATO-Truppe ISAF beteiligt gewesen.

