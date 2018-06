In Dresden findet am Jahrestag des Bombardements vom 13. Februar 1945 durch die Alliierten kein Aufmarsch von Rechtsextremen statt. Die geplante Veranstaltung ist abgesagt worden, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Laut der Dresdner Neuesten Nachrichten haben die Veranstalter des Aufmarsches am Mittwochabend ihre Anmeldung zurückgezogen. Unterdessen zogen nach Polizeiangaben rund 500 Rechtsextreme durch die Dresdner Altstadt. Doppelt so viele linke Demonstranten protestierten gegen die Neonazis. Die Polizei hat von einer friedlichen Situation gesprochen. Neben Blockadeversuchen und vereinzelten Böllern soll es zu keiner Ausschreitung gekommen sein.



Ursprünglich wollten die Rechtsextremen vor der Frauenkirche demonstrieren und waren damit vor Gericht gescheitert. Die vergangenen Jahre kam es am 13. Februar stets zu Aufmärschen in Dresden. Neonazis versuchen seit Jahren die Zerstörung der Stadt während des Zweiten Weltkriegs für ihre ideologischen Zwecke zu nutzen.



Für den Donnerstagnachmittag ist eine Menschenkette durch die Innenstadt geplant, die von dem Bündnis "Dresden nazifrei" organisiert wird. Darin engagieren sich Bürger, Politik, Kirche und Gewerkschaften.