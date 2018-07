Berlin (AFP) Der Bundesrechnungshof soll die Werbekampagne des Bundesarbeitsministeriums zur Rentenreform unter die Lupe nehmen. Das beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestages am Mittwochabend in Berlin auf Initiative der Oppositionsfraktionen Linke und Grüne, wie die Bundestagspressestelle am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der Vorstoß wurde auch von Haushältern der Koalition unterstützt.

