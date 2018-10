Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel und führende Parteifreunde wissen bereits seit Oktober 2013 von möglichen Ermittlungen gegen den früheren Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy. Der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) habe Gabriel damals darauf angesprochen, dass Edathys Name im Rahmen von Ermittlungen im Ausland aufgetaucht sei, erklärte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Donnerstag in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.