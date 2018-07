Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den Bundestag gebeten, ein letztes Mal den Kampfeinsatz der Bundeswehr in Afghanistan zu verlängern. Bei der vor zwölf Jahren begonnenen internationalen Mission ISAF gehe es auch "um den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland", sagte Steinmeier am Donnerstag im Bundestag.

