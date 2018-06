Sotschi (SID) - Top-Favorit Russland und Medaillenanwärter USA sind erwartungsgemäß mit Siegen in das olympische Eishockey-Turnier der Männer gestartet. Angeführt von Superstar Alexander Owetschkin gewannen die Russen in Sotschi gegen Slowenien mit 5:2 (2:0, 1:2, 2:0), Owetschkin erzielte die frühe Führung. Zeitgleich setzten sich im zweiten Spiel der Gruppe A die USA mit 7:1 (1:0, 6:1, 0:0) gegen die Slowakei durch.

Zuvor hatte Finnland, Gewinner der Bronzemedaillen 2010 in Vancouver, in der vom deutschen Schiedsrichter Daniel Piechaczek geleiteten Partie gegen Österreich mit 8:4 (4:2, 2:0, 2:2) die Oberhand behalten. Am Abend schlossen Olympiasieger Kanada und Norwegen den ersten Spieltag ab.

Die zwölf Olympia-Teilnehmer sind in drei Gruppen zu jeweils vier Mannschaften eingeteilt. Nach dem Abschluss der Vorrunde ziehen die drei Gruppensieger und der Gruppenzweite mit den meisten Punkten direkt in das Viertelfinale ein. Die übrigen acht Nationen ermitteln im K.o.-Modus die weiteren vier Viertelfinalisten.