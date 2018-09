Brüssel (AFP) Sonne und Strand waren einer Umfrage zufolge 2013 der wichtigste Grund für EU-Bürger, um in den Urlaub zu fahren. 46 Prozent der Befragten gaben dies an, während 34 Prozent Freunde und Verwandte besuchen wollten, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. 30 Prozent gaben demnach die Natur als wichtigsten Grund an, anderswo als zuhause auszuspannen. In der Umfrage waren Mehrfachnennungen möglich.

