Los Angeles (dpa) - Die irische Rockband U2 um Frontman Bono wird im März die Oscar-Gäste unterhalten. Wie die Filmakademie in Los Angeles mitteilte, werden die Rocker ihren Oscar-nominierten Song "Ordinary Love" zum Film "Mandela: Der lange Weg zur Freiheit" auf der Bühne spielen. Es sei ihre erste Live-Darbietung des Songs, so die Oscar-Veranstalter. Bei der Oscar-Vergabe sind neben "Ordinary Love" drei weitere Lieder im Rennen, darunter "The Moon Song" aus dem Film "Her" und "Let it Go" aus "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren".

