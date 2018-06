Paris (AFP) Die Krise bei der traditionsreichen Zeitung "Libération" in Frankreich spitzt sich zu: Der Direktor des Blattes, Nicolas Demorand, gab am Donnerstag in Paris seinen Rücktritt bekannt. "Ich habe beschlossen, von meinem Posten als Direktor zurückzutreten und Libération zu verlassen", sagte Demorand der Online-Ausgabe der Zeitung "Le Monde". Er wolle damit die "Blockade" in der Auseinandersetzung zwischen Aktionären und Redaktion auflösen.

