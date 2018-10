Besançon (AFP) Wegen des Verdachts auf Sprengstoffbesitz ist ein Zugpassagier auf der Strecke zwischen Paris und Venedig von der Polizei festgenommen worden. Zollbeamte seien an der Schweizer Grenze durch eine in Aluminiumfolie gewickelte Plastikflasche im Gepäck des 33-jährigen Mannes misstrauisch geworden, sagte der Staatsanwalt von Besançon, Alain Saffar, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Flasche sei in einem mobilen Sprengstofflabor untersucht worden, das Ergebnis stehe aber noch nicht eindeutig fest.

